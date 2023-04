Triunfo dos dragões por 2-1 na primeira mão das meias-finais.

O detentor do troféu FC Porto deu um passo rumo à final da Taça de Portugal, ao vencer no reduto do Famalicão por 2-1, em encontro da primeira mão das meias-finais

Iván Marcano, aos 16 minutos, e Toni Martínez, aos 63 marcaram os tentos dos dragões, enquanto Alexandre Penetra faturou para os anfitriões, aos 36.

O FC Porto procura a 33.ª presença na final da Taça de Portugal, que já venceu em 18 ocasiões (1955/56, 1957/58, 1967/68, 1976/77, 1983/84, 1987/88, 1990/91, 1993/94, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2019/20 e 2021/22), enquanto o Famalicão nunca esteve no jogo decisivo.

O encontro da segunda mão está marcado para 4 de maio, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, enquanto a final realiza-se a 4 de junho, no Estádio Nacional, no Jamor. O Braga já garantiu o apuramento, ao bater na outra meia-final o Nacional, da II Liga, por um total de 7-2 (5-0 fora e 2-2 em casa).

