A festa dos jogadores do FC Porto

Redação com Lusa

O FC Porto apurou-se para a final da Taça de Portugal de futebol pela 33.ª vez na sua história, ao vencer por 3-2 na receção ao Famalicão, em jogo da segunda mão das meias-finais, após prolongamento.

Após terem vencido em Vila Nova de Famalicão na semana passada, por 2-1, os detentores do troféu viram os minhotos empatarem a eliminatória, com golos de Cádiz (21 minutos) e Iván Jaime (75), com Galeno a fazer o tento portista (28, de grande penalidade).

Contudo, quando tudo indicava que a meia-final seria decidida no desempate por grandes penalidades, Otávio (120+1 minutos) e Evanilson (120+4) carimbaram a qualificação do FC Porto, que terá pela frente o Braga na final da Taça de Portugal, agendada para 4 de junho, no Estádio Nacional.

Veja o resumo do jogo: