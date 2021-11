FC Porto está nos oitavos de final da Taça de Portugal depois de goleada ao Feirense

O FC Porto segue em frente na Taça de Portugal depois de bater o Feirense por 5-1.

O FC Porto goleou este sábado em casa o Feirense, da Liga SABSEG, por 5-1, em jogo da quarta eliminatória, e avançou para os oitavos de final da Taça de Portugal.

No Estádio do Dragão, Uribe iniciou, aos 15 minutos, a vitória folgada dos portistas, que viram Otávio bisar (39 e 45), antes de sair lesionado aos 60. Evanilson (56) e Francisco Conceição, de grande penalidade (72), fizeram os outros golos dos dragões, com Vargas (68) a marcar o golo solitário do Feirense.

Semifinalista da passada edição da prova rainha do futebol português, o FC Porto junta-se nos oitavos aos já apurados Sporting, Benfica e Braga, o detentor do troféu.