FC Porto e Académico de Viseu, agora em dose dupla

Redação com Lusa

As duas equipas vão defrontar-se nos quartos de final da Taça de Portugal e também nas meias-finais da Taça da Liga.

O FC Porto, detentor do troféu, apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 4-0 na receção ao Arouca, em jogo com um hat trick do espanhol Toni Martínez.

Os dragões chegaram ao intervalo a vencer já por 1-0, com um golo de Galeno, aos 31 minutos, tendo Toni Martinez anotado os restantes tentos azuis e brancos, aos 54, 57 e 90+3.

O FC Porto vai defrontar nos quartos de final o Académico de Viseu, da II Liga, que hoje o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, por 2-0. Curiosamente, a equipa da Liga SABSEG também é o adversário dos dragões nas meias-finais da taça da Liga, num jogo marcado para 25 de janeiro. Em 2019/20, disputaram as meias-finais da Taça de Portugal, que o FC Porto venceria numa final contra o Benfica.