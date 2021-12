FC Porto anuncia lotação esgotada para o clássico da Taça de Portugal

Últimos bilhetes para o duelo de amanhã foram vendidos durante a manhã desta quarta-feira.

O clássico de quinta-feira, entre FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão, terá lotação esgotada, anunciou esta tarde o emblema azul e branco.

Durante a manhã desta quarta-feira, tinham sido colocados à venda os derradeiros três mil bilhetes para o encontro, que não tardaram a ser adquiridos.

O pontapé de saída do encontro, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, está marcado para as 20h45. De recordar que os maiores de 12 anos têm de apresentar à entrada do estádio um teste covid-19 negativo, que pode ser PCR (até 72 horas antes), antigénio (até 48 horas antes) ou autoteste realizado e certificado no local. Em alternativa poderá ser apresentado certificado de recuperação.