Famalicão é o primeiro a chegar às meias-finais da Taça de Portugal

Famalicão garante primeira vaga nas meias-finais da Taça de Portugal

O Famalicão apurou-se, pela terceira vez, para as meias-finais da Taça de Portugal, ao golear por 4-1 na receção à BSAD, da II Liga, no primeiro encontro do quartos de final.

Alex Dobre (37 minutos), Jhonder Cádiz (57 e 59) e Iván Jaime (68) assinaram os tentos da formação de Vila Nova de Famalicão, sendo que, pelo meio, Rúben Oliveira ainda reduziu para os visitantes (65).

Depois de ter atingido as meias-finais em 1945/46 e 2019/20, o Famalicão volta a marcar presença naquela fase da competição, em que vai defrontar, numa eliminatória já a duas mãos, o FC Porto, detentor do troféu, ou o Académico de Viseu, da II Liga, que jogam hoje a partir das 20h45.