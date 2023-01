"Faltámos ao respeito ao Benfica, fomos para cima deles sem medo..."

Declarações de João Faria, central varzinista, após o Varzim-Benfica (0-2), jogo relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Jogo: "Marcar cedo deu confiança ao Benfica, abalou a estratégia do Varzim, depois conseguimos modificar a estratégia, lutámos até ao fim, estamos de parabens, orgulhámos esta cidade, agora é voltar ao nosso caminho, que é a luta pela subida".

Benfica: "Ao intervalo assumimos mais ambição, mais pressão, sem tanto respeito pelo Benfica. Todos respeitam o Benfica e nós faltámos ao respeito, fomos para cima deles, sem medo, dignificámos a cidade, o clube, os adeptos, nada a dizer. Com esta mancha de varzinistas, catapulta-nos para outros patamares, esperamos ter no sábado uma casa parecida para somar mais três pontos".

Varzinistas: "Não estávamos à espera desta enchente, com mais negro e branco do que vermelho e branco nas bancadas, ao entrar em campo ficámos logo com outra adrenalina ao ver esta famíia junta connosco outra vez. Demos o nosso melhor, tenho a certeza disso, no balneário não estávamos felizes, mas estávamos contentes com a exibição. Demos tudo, essa é a premissa que temos aqui, dar tudo poe este clube e por esta cidade".