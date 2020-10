Fabril recebe FC Porto: "É campeão e tem o presidente que mais tem lutado contra a discriminação da DGS"

O presidente do Fabril do Barreiro, Faustino Mestre, disse estar feliz com a receção ao FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, e tem esperança de poder ter adeptos no estádio.

"Estou muito feliz pelo sorteio e muito feliz por ser o FC Porto, que, além de ser o campeão nacional, tem o presidente que mais tem lutado contra a discriminação da Direção-Geral da Saúde ao futebol", disse, em declarações à Lusa.

Faustino Mestre salientou que é uma "alegria grande" receber o FC Porto, detentor do troféu, no estádio Alfredo da Silva, no Barreiro, casa da equipa do Campeonato de Portugal, referindo que muitos elementos dos seus órgãos sociais são adeptos dos "dragões".

"Vamos receber o campeão nacional, mas vai ter de suar para nos ganhar. Somos um clube sem dívidas e temos como objetivo, passo a passo, voltar aos nossos tempo de glória", explicou, lembrando os tempos em que o clube, então denominado CUF do Barreiro, militou no escalão máximo do futebol português e chegou a receber e a vencer o Milan (2-0), em jogo da Taça das Cidades com Feiras, disputado em 1965.

Faustino Mestre manifestou esperança de que o jogo com o FC Porto possa ter adeptos nas bancadas, apesar da pandemia da covid-19, referindo que o estádio tem capacidade para cerca de 22 mil pessoas sentadas.

"Tenho esperança de ter adeptos nas bancadas no jogo com o FC Porto. Sem adeptos falta o calor humano e, sem isso, o futebol não faz sentido. Era também importante ao nível da receita que este jogo pode proporcionar", referiu.

O FC Porto inicia a defesa do título da Taça de Portugal no terreno do Fabril do Barreiro, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da prova, ditou o sorteio realizado na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

As partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão agendadas para o fim de semana de 21 e 22 de novembro, sendo que todas as equipas da I Liga vão jogar na condição de visitantes, no terreno dos clubes das divisões inferiores.