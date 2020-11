Contas feitas, o presidente do Fabril fala de uma perda grande e pergunta quem vai compensar.

Faustino Mestre, presidente do Fabril, falou a O JOGO no final do encontro com o FC Porto e lamentou a que a ausência de público nas bancadas tenha custado uma fortuna ao Fabril. "Com público teríamos uma receita a passar os 200 mil euros. Assim quem nos vai pagar? Quem nos vai ressarcir? É uma perda enorme. Os clubes andam anos à espera da sorte de defrontar um clube destes e depois veem-se privados por caprichos", afirmou, garantindo que o Estádio Alfredo da Silva reúne todas as condições de segurança necessárias para receber adeptos.

Para contornar este impedimento alguns adeptos têm assistido desde o exterior, algo que ontem, sábado, também não foi possível, devido ao dever de recolher obrigatório. Aliás, houve policiamento dentro das instalações, junto ao topo onde as pessoas se costumam reunir para assistir aos encontros. Também a estrada que rodeia o Alfredo da Silva foi cortada, apenas sendo permitida a passagem de pessoal devidamente autorizado.