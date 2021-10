Fábio Marinheiro frustrado com derrota com o Sporting: "Queríamos fazer uma graça..."

Declarações de Fábio Marinheiro, defesa do Os Belenenses, após a derrota (0-4) e a eliminação diante do Sporting esta sexta-feira, no estádio do Restelo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Resultado muito largo: "O resultado é um pouco dilatado para aquilo que foi o jogo. O Sporting teve mais oportunidades, o que é normal entre equipas de patamares diferentes e com níveis de trabalho diferentes, e sentimos essa dificuldade, mas tentámos sempre mostrar aquilo que trabalhámos durante a semana".

Tentativa: "Equipa tem a característica de nunca deixar de acreditar. Temos subido patamares a cada ano e isso foi visível aqui. Enquanto conseguimos, criámos oportunidades e não lutando de igual para igual, mostrámos que estávamos presentes dentro daquilo que eram as nossas hipóteses e queríamos fazer uma graça".

Adeptos: "Foi muito bom sentir o Estádio do Restelo com este ambiente. Não tirando o mérito ao Campeonato de Portugal, o Belenenses merecia estar um patamar acima. Mas estamos neste campeonato e vamos mostrar que somos capazes de lutar pela subida de divisão".