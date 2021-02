Expulsão de Luis Díaz espanta em Espanha: "As pessoas entendem cada vez menos o VAR"

Cartão vermelho exibido ao colombiano destacado pelo jornal As.

A polémica expulsão de Luis Díaz no Braga-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, ainda dá muito que falar e já ultrapassou as fronteiras nacionais. O lance, que acaba com uma grave lesão de David Carmo, quando tentava travar o remate do colombiano, merece, por exemplo, destaque em Espanha.

"As pessoas entendem cada vez menos o VAR", coloca o jornal As em título na versão online, explicando que Luis Díaz atingiu o adversário na sequência do remate.