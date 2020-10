Estoril goleia Sertanense e segue em frente na Taça de Portugal

Redação com Lusa

Frente ao Sertanense, a equipa da Linha confirmou o favoritismo e venceu por 4-0.

O Estoril, um dos líderes da II Liga, confirmou esta sexta-feira o favoritismo e assegurou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao golear por 4-0 no estádio do Sertanense, do terceiro escalão.

A equipa visitante entrou a mandar no jogo e espelhou a sua superioridade ao longo de todo o desafio, abrindo o marcador logo aos oito minutos, no primeiro remate enquadrado com a baliza.

Aos 37 minutos, num pontapé livre para o coração da área, Nuno Gomes surgiu a cabecear forte e colocado, levando a sua equipa para o intervalo a vencer por dois golos de diferença.

Aos 59 minutos, a equipa da Sertã teve a melhor oportunidade de reduzir a diferença: num livre descaído do lado direito, Vítor Hugo cruzou para a entrada da área, com João Silva a desferir um potente remate, lavando a bola a roçar a barra à guarda de Thiago Silva.

Aos 68 minutos, o Estoril elevou para 3-0. Numa jogada com Crespo, Azis recebe a bola à entrada da área e desfere um remate forte e colocado, mais uma vez, sem hipótese de defesa. Em cima dos três minutos de compensação, Azis estabeleceu o resultado final em 4-0, através de um pontapé de grande penalidade, carimbando o apuramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, na Sertã.

Sertanense - Estoril, 0-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 08 minutos.

0-2, Nuno Gomes, 37.

0-3, Azis, 68.

0-4, Azis, 90+3 (grande penalidade).

Equipas:

- Sertanense FC: Leó Turossi, Luís Martins, Doukoure (Bruno Torres, 72), João Silva (Katty, 67), Matheus (Cyrille, 53), Iago (Tiago Santos, 71), Sunday, Miguel Pinéu (cap), Vítor Hugo, Fábio Gaião, Jorge Teixeira (Bruno Eduardo, 67).

(Suplentes: Pedro Farinha, Tiago Santos, Bruno Torres, Bruno Eduardo, Cyrille, Katty, Ibouka).

Treinador: Natan Costa.

- Estoril: Thiago Silva, Bernardo Vital, Cícero Alves (Crespo, 60), Chiquinho, Pedro Empis, Gamboa (Marcos Valente, 71), Carlos Soria, Hugo Gomes (Hugo Basto, 83), André Franco, Harramiz (André Vidigal, 83), André Clóvis (Aziz).

(Suplentes: Nuno Macedo, Hugo Basto, André Vidigal, Crespo, Aziz, Marcos Valente, Joãozinho).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Bernardo Vital (17), Pedro Empis (39), Chiquinho (76).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido a pandemia de covid-19.