Estoril elimina o Marítimo e fica à espera do Benfica-Belenenses

Equipa da II Liga foi vencer à Madeira, por 3-1, após prolongamento

O Estoril qualificou-se para as meias-finais da Taça de Portugal ao eliminar o Marítimo, na Madeira, num jogo que necessitou de prolongamento. Depois do empate a um golo no tempo regulamentar, a equipa da II Liga marcou por duas vezes no prolongamento.

Numa altura em que os insulares preparavam-se para festejar a continuidade em prova, ao atingirem o sétimo minuto de descontos em vantagem - golo do camaronês Joel Tagueu, aos 30 minutos -, os canarinhos lograram o empate na conversão de uma grande penalidade, convertida por Gamboa, antigo jogador do Marítimo, aos 90+10.

No prolongamento, o Estoril aumentou a surpresa, ao adiantar-se aos 97, com um golo do costa-marfinense Lazare Amani, tendo ampliado aos 109, através de Harramiz, jogador de São Tomé, ambos os GOLOS já depois de Gamboa, aos 94, ter desperdiçado nova grande penalidade.

Após esta vitória, o Estoril repete a presença nas meias-finais da Taça, onde esteve em 2016/17, acabando por ser eliminado pelo Benfica. Esta temporada, o adversário da equipa da Linha sairá da eliminatória entre Benfica e Belenenses, que se defrontam esta quinta-feira no Estádio da Luz.

Os quartos de final da prova encerram na sexta-feira, com o Sporting de Braga-Santa Clara e o Gil Vicente-FC Porto.