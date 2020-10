Avançado do Cova da Piedade lesionou-se com gravidade na recarga a um penálti

O Cova da Piedade, através de uma publicação na rede social do Facebook, deu conta do enorme infortúnio de Edinho, transportado para o hospital depois de una lesão grave sofrida no encontro GRAP-Cova da Piedade, a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal.

Segundo explica a publicação do clube tudo aconteceu quando Edinho, que vira o penálti ser defendido, foi disputar a recarga com o guarda-redes dio GRAP, acabando por ser lesionar com gravidade. O avançado foi mesmo transportado para o hospital.