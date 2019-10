É dia de festa na aldeia de Estreito e a culpa é da Taça

O Águias do Moradal vai receber uma equipa da I Liga pela primeira vez

O Águias do Moradal prepara-se para um dia histórico: vai receber uma equipa da I Liga pela primeira vez e o jogo com o V. Setúbal, no domingo, está a mexer com a aldeia de Estreito, concelho de Oleiros. "Os bilhetes só chegaram ontem [anteontem] e já tínhamos 200 pré-reservas. A AF Castelo Branco também está a vender. Colocámos uma bancada amovível e ficámos com uma lotação de mil lugares. Devemos ter casa cheia. O V. Setúbal requisitou 400 ingressos", explica a O JOGO Aníbal Antunes, presidente do Águias do Moradal, que nunca tinha chegado tão longe na Taça de Portugal.

Este ano, já afastou o Sernache e o Torreense. "As ambições já foram superadas, desta vez tivemos sorte por ter saído uma equipa de I Liga. Temos muitos residentes em Setúbal naturais da nossa aldeia", acrescenta Aníbal, há 30 anos à frente do clube: "Quando entrei, o estádio estava sempre cheio, mas a aldeia perdeu muitos habitantes com a desertificação".