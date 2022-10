"É a prova da vivacidade do Varzim, que estamos cá para o que der e vier"

Declarações do treinador varzinista Tiago Margarido no final do encontro Varzim-Feirense (1-0), da segunda eliminatória da Taça de Portugal

O Varzim vivo: "Mostrámos que o Varzim está vivo. O facto de o clube ter descido a época passada levou muitas pessoas a pensar que estávamos em baixo, mas isto foi a prova da vivacidade do Varzim, que estamos cá para o que der e vier, e para voltar a colocar o clube no patamar onde merece."

Sobre o jogo: "O treinador do Feirense leu muito bem o jogo ao intervalo, criou-nos dificuldades com o posicionamento de alguns jogadores e pelo refrescar da equipa, e isso empurrou-nos um pouco para trás. Tentámos contrapor com entrada de alguns jogadores, conseguimos equilibrar o jogo e, felizmente, as coisas correram bem."

Sobre entrada de Guga: "Quando fazemos as substituições é, num sentido mais tático, para melhorar a equipa. Nunca podia antever que o jogador ia marcar. Tentei passar-lhe confiança para que ele pudesse explorar o espaço nas costas dos adversários".