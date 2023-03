Divulgadas as datas e os horários dos jogos das meias-finais da Taça

Famalicão, FC Porto, Nacional e Braga jogam pela presença na final da Taça de Portugal.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira as datas e horários para os encontros das meias-finais da Taça de Portugal.

No que toca ao duelo entre Famalicão e FC Porto, a primeira mão, no Minho, será jogada no dia 26 de abril, uma quarta-feira, e terá início às 20h30. O segundo jogo, no Dragão, terá lugar a 4 de maio, uma quinta-feira, no mesmo horário.

Já a eliminatória entre Nacional e Braga terá o primeiro capítulo no dia 12 de abril (quarta-feira), com início às 19h30, na Madeira. O segundo jogo está agendado para 25 do mesmo mês, no mesmo horário.

1.ª mão das meias-finais

12 de abril de 2023 | quarta-feira

19h30: Nacional x SC Braga - SPORT TV

26 de abril de 2023 | quarta-feira

20h30: Famalicão x FC Porto - RTP

2.ª mão das meias-finais

25 de abril de 2023 | terça-feira

19h30: Braga x Nacional - SPORT TV

4 de maio de 2023 | domingo

20h30: FC Porto x Famalicão - RTP