Declarações de Filipe Moreira, treinador do Torreense, após a goleada sofrida (5-0) em Braga, para a Taça de Portugal.

O jogo: "É um privilégio vir a esta casa e defrontar uma equipa que pratica um futebol de altíssima qualidade, que tem mostrado que, cada vez mais, é um grande do futebol português pela qualidade que mostra ao longo dos anos e pelo seu projeto, que merece ser cumprimentado por todos os agentes do futebol. As diferenças são naturalmente muitas, disse que tínhamos umas 'granadas' para lançar nas alturas certas, mas que o Arsenal do Minho era muito superior e, com as suas 'metralhadoras', podia causar danos a qualquer momento."

O primeiro golo: "Queríamos retardar ao máximo a confiança do Braga, mas surgiu o primeiro golo e depois o segundo e foi o que a equipa do Braga precisava para ganhar confiança, descansar com bola e pausar o jogo. Não perdíamos há um ano, sofríamos poucos golos, mas há que cumprimentar os meus jogadores. Não foi o jogo que queríamos fazer, mas por mérito do Sporting de Braga, milagres acontecem de vez em quando."

Qualidade: "Fazemos parte do Campeonato de Portugal, onde há treinadores, jogadores e dirigentes de qualidade e quando vimos a estes palcos queremos mostrar mais alguma coisa. Hoje perdemos 5-0, não há como justificar um resultado assim, hoje não foi possível mostrar o que fazemos no nosso campeonato."