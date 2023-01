Dérbi minhoto na Taça de Portugal: os onzes prováveis de Braga e V. Guimarães

O Braga recebe o V. Guimarães a partir das 18h45 desta quarta-feira, num jogo referente aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Mantém-se a dúvida na baliza

Tiago Sá foi titular nas duas primeiras eliminatórias da Taça de Portugal, contra o Felgueiras e o Moreirense, mas existe a dúvida se manterá o estatuto ou se a aposta vai recair em Matheus. Artur Jorge optou por não revelar a escolha, escondendo o jogo. "Não vou dizer o onze, nem particularizar nenhum jogador. Sei que tenho um grupo de jogadores que estão preparados e tudo o que temos vindo a fazer não se resume ao trabalho de 10, 11 ou 12 jogadores, mas a um plantel forte e motivado, crente naquilo que está a fazer", justificou.

Onze provável do Braga: Matheus; Victor Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté e Sequeira; Al Musrati e Racic; Iuri Medeiros, André Horta e Ricardo Horta; Abel Ruiz;

Varela faz valer experiência

Titular esta época em todos os jogos da Taça da Liga e da Taça de Portugal, Celton Biai não deverá ser o dono da baliza do Vitória de Guimarães na partida de Braga. Para um jogo de tudo ou nada, Moreno Teixeira apostará na experiência e, por isso, será Bruno Varela (na foto) a defender as redes dos vimaranenses. As principais novidades da equipa deverão verificar-se na linha da frente: o angolano Nelson da Luz deverá render o escocês Mikey Johnston, muito apagado frente ao Rio Ave, enquanto Anderson Oliveira poderá reconquistar a titularidade, em detrimento de André Silva.

Onze provável do V. Guimarães: Bruno Varela; André Amaro, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva; Maga, Tiago Silva, André André e Hélder Sá; Jota Silva, Anderson Oliveira e Nelson Luz.