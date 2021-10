David Teles, médio do Sintrense: "Temos a ambição de estar nos palcos onde o FC Porto está"

O Sintrense recebe o FC Porto, esta sexta-feira, na terceira eliminatória da Taça de Portugal

O médio ofensivo do Sintrense, David Teles (23 anos), marcou presença na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o FC Porto, realizada na sala de troféus do clube, assegurando que o "balneário" "está motivado e confiante", numa "boa oportunidade" para mostrar o seu valor.

"É uma oportunidade que não sabemos se vamos voltar a ter. Temos a ambição de estar nos palcos onde o FC Porto está. Acaba por ser muito bom o FC Porto ter muita visibilidade e trazer adeptos ao estádio. Vai ser um momento inesquecível", sublinhou.

Com o internacional português Sérgio Oliveira como principal referência no adversário, David Teles espera que o Sintrense consiga "potencializar os pontos fortes", de forma que se apresente "a um bom nível" no encontro diante dos vice-campeões nacionais.

O Sintrense, da Série E do Campeonato de Portugal, recebe na sexta-feira o FC Porto, da I Liga, às 18:45, no Complexo Desportivo do Real Massamá, em Queluz, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.