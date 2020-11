Covid-19: Lusitano de Évora anuncia jogo cancelado e faz comparação com outros casos

Partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal estava agendada para domingo.

O Lusitano de Évora informou este sábado que o encontro com o Estoril, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, foi cancelado. Em causa dois casos positivos de covid-19 na equipa antes da partida que estava agendada para as 15h00 de domingo.

"Informamos que, na sequência dos testes efetuados no âmbito da preparação para o jogo de amanhã contra o Estoril, e tendo sido confirmados dois casos positivos de covid-19 no seio do nosso plantel, o jogo foi cancelado pelas autoridades regionais de saúde", informou em comunicado.

O Lusitano acrescenta que as medidas de isolamento impostas determinarão igualmente a não realização do jogo previsto para o domingo, dia 29, contra o Vitória de Setúbal" "Lamentamos profundamente a situação, especialmente porque vai em total desacordo com as opções efetuadas em várias situações semelhantes recentes noutros distritos e a nível nacional, mas cumpriremos escrupulosamente as ordens recebidas e desejamos acima de tudo a rápida recuperação aos atletas afetados", finaliza.

A partida, recorde-se, estava marcada para o recinto do Estoril.