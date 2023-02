Declarações de André Almeida após o Académico de Viseu-FC Porto (0-1) dos quartos de final da Taça de Portugal

Sobre o jogo: Fizemos uma primeira parte muito boa, em grande parte dela estivemos por cima, conseguimos congelar ao máximo as ideias do FC Porto"

A outra metade: "Na segunda parte, um golo logo a abrir, fez com que tivéssemos de correr atrás do prejuízo, fizemo-lo muito bem, conseguimos encostar por várias vezes o FC Porto às cordas. Fica o sabor amargo do resultado, mas o orgulho da exibição e entrega da equipa."