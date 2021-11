Conhecida a data e a hora do FC Porto-Benfica: calendário completo dos oitavos de final

As datas e os horários de todos os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal estão definidos. Destaque para o FC Porto-Benfica, marcado para as 20h45 de 23 de dezembro.

Os oitavos de final da Taça de Portugal iniciam na terça-feira, 21 de dezembro, com o Tondela-Estoril, que vai disputar-se a partir das 18h45. A ronda termina com o jogo de cartaz, o FC Porto-Benfica, marcado para as 20h45 de quinta-feira, 23 de dezembro.

O Sporting entra em campo às 20h45 de quarta-feira, 22 de dezembro, no reduto do Casa Pia. O Braga, por sua vez, vai a Vizela, às 18h45 de quinta-feira.

Todos os jogos vão ter transmissão televisiva.

O calendário completo:

21 de dezembro, terça-feira

18h45: Tondela-Estoril, no Canal 11

20h45: Famalicão-Portimonense, na SportTV

22 de dezembro, quarta-feira

14h00: Leça-Paredes, no Canal 11

20h45: Casa Pia-Sporting, na TVI

23 de dezembro, quinta-feira

14h00: Mafra-Moreirense, no Canal 11

17h00: Rio Ave-Belenenses, no Canal 11

18h45: Vizela-Braga, na SportTV

20h45: FC Porto-Benfica, na TVI