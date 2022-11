Confira o programa dos "oitavos", "quartos" e meias-finais da Taça de Portugal

Sorteio realizou-se esta segunda-feira, na Cidade do Futebol.

Realizou-se esta segunda-feira o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol. O jogo de cartaz é o dérbi minhoto entre o Braga e o V. Guimarães. O FC Porto, detentor do troféu, defronta o Arouca e o Benfica mede forças com o Varzim, equipa da Liga 3 que eliminou o Sporting.

Ficou também definido o emparelhamento dos quartos de final e das meias-finais, como o quadro abaixo demonstra.

O vencedor do duelo entre os rivais minhotos vai encontrar o Benfica, recordista de troféus, ou o Varzim, carrasco do Sporting na terceira eliminatória.

O sorteio definiu ainda que Benfica e FC Porto, os dois últimos grandes na prova, apenas se poderão encontrar na final.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal:

Académico de Viseu (II Liga) - Beira-Mar (Campeonato de Portugal)

Braga (I Liga) - V. Guimarães (I Liga)

Vilaverdense (Liga 3) - B SAD (II Liga)

Nacional (II Liga) - Rabo de Peixe (Campeonato de Portugal)

Leixões (II Liga) - Famalicão (I Liga)

FC Porto (I Liga) - Arouca (I Liga)

V. Setúbal (Liga 3) - Casa Pia (I Liga)

Varzim (Liga 3) - Benfica (I Liga)

Programa dos quartos de final:

Vencedor do Académico de Viseu-Beira-Mar com o vencedor do FC Porto-Arouca

Vencedor do V. Setúbal-Casa Pia com o vencedor do Nacional-Rabo de Peixe

Vencedor do Braga-V. Guimarães com o vencedor do Varzim-Benfica

Vencedor do Leixões-Famalicão com o vencedor do Vilaverdense-B SAD

Programa das meias-finais:

Primeira meia-final entre Vitória de Setúbal, Casa Pia, Nacional ou Rabo de Peixe e Braga, Vitória de Guimarães, Varzim ou Benfica.

Segunda meia-final entre Leixões, Famalicão, Lank Vilaverdense ou B SAD e Académico de Viseu, Beira-Mar, FC Porto ou Arouca.