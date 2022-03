Concelho de Mafra está crente na final e o plantel teve uma surpresa

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A equipa treinada por Ricardo Sousa foi surpreendida à saída do estádio por dois grupos organizados do motards, que acompanharam o autocarro mafrense até à autoestrada.

O Mafra já fez história na Taça de Portugal, mas ainda não se dá por satisfeito. Pela primeira vez, o clube da zona oeste do distrito de Lisboa está perto de atingir a final da competição, num sonho que começa esta quinta-feira, no terreno do Tondela

E a equipa treinada por Ricardo Sousa não está sozinha nessa crença: o município também acredita nessa possibilidade, desde o adepto desconhecido até ao mais popular. Por exemplo, a apresentadora Cristina Ferreira é natural do concelho e festejou efusivamente nas redes sociais a passagem às meias-finais.

Prova desta crença foi a manifestação de apoio quando a comitiva mafrense partiu para o norte do país ao início da tarde de ontem. Dois grupos organizados de motards, com sede no município, fizeram questão de acompanhar o autocarro desde o estádio até á autoestrada, uma forma de desejar boa sorte para o histórico desafio desta noite.

Neste trajeto, os jogadores também puderam ver algumas tarjas colocadas em pontos estratégicos . "Por uma vila, por um concelho, por todos nós" e "Rumo ao Jamor" eram algumas das mensagens de motivação colocadas pela população.

Esta quinta-feira, em Tondela, também se espera um forte apoio ao Mafra. Ao que O JOGO apurou, pelo menos 450 apoiantes vão estar no João Cardoso a apoiar a equipa. Alguns vão de autocarros alugados pelo Direção e outros viajam em veículo particular.