Clássico: Veríssimo na origem do castigo a Conceição e já foi crucificado pelo Benfica

Não se pode dizer que FC Porto e Benfica morram de amores por este árbitro: Fábio Veríssimo foi o eleito pelo CA para dirigir o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, na quinta-feira.

Fábio Veríssimo, árbitro da AF Leiria, de 38 anos, foi o eleito para arbitrar o clássico entre o FC Porto e o Benfica, quinta-feira, no Estádio do Dragão, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Não é um nome muito benquisto por portistas e benfiquistas. Aliás, é ele quem está na origem do castigo que afasta Sérgio Conceição do banco neste próximo encontro. Na sequência de um choque duríssimo de Nanu com o guarda-redes do Belenenses, Kritciuk, que levou o jogador portista ao hospital, o treinador do FC Porto foi cáustico ainda no terreno com o árbitro e teceu críticas duras que, quase um ano depois, lhe valeram este castigo.

Também para o Benfica o nome de Fábio Veríssimo não está nas boas graças... Depois da meia final da Taça da Liga, em janeiro de 2019, e a propósito da validação pelo VAR do primeiro golo do FC Porto e de um outro anulado a Pizzi, Luís Filipe Vieira foi à sala de imprensa para dizer: "Esse homem não pode apitar mais nenhum jogo", referia-se a Fábio Veríssimo, que era o VAR.

No Estádio do Dragão, Fábio Veríssimo estará pela segunda vez na sua carreira num encontro entre dragões e águias, depois de ter arbitrado a receção do Benfica ao FC Porto na época de 2018/19, que a equipa lisboeta venceu por 1-0, com um golo do avançado suíço Seferovic.

Depois desse jogo, disputado em 7 de outubro de 2018, o árbitro leiriense dirigiu um FC Porto-Sporting (2-1), também na época 2018/19 da I Liga, e na temporada seguinte esteve num Benfica-Sporting (2-1), o seu último jogo entre grandes, em 25 de julho de 2020.

Nesta temporada, Fábio Veríssimo esteve à oitava jornada na derrota do Benfica em casa com o Portimonense (1-0) e à nona no triunfo do FC Porto na visita a Tondela (3-1).

As recordações com este árbitro são muito piores para o Benfica... Perdeu os últimos três jogos em que foi arbitrado por Fábio Veríssimo, a saber: esta época com o Portimonense, e na anterior nos jogos em casa com o Gil Vicente (2-1) e nas meias finais da Taça da Liga com o Braga (2-1).

Fábio Veríssimo terá como assistentes Pedro Mota e Pedro Martins, o quarto árbitro será Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Luís Godinho. O jogo no Dragão tem início marcado para as 20h45.