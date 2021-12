Viagem de muitos adeptos para o Estádio do Dragão está inevitavelmente condicionada.

Devido a um automóvel na via, a circulação do Metro do Porto entre as estações da Senhora da Hora e da Casa da Música está suspensa.

A viagem de muitos adeptos para o Estádio do Dragão está inevitavelmente condicionada, em dia de clássico entre FC Porto e Benfica, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal e agendado para as 20h45.