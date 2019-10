César Peixoto: "Estamos a construir uma Académica vitoriosa"

O treinador da Académica mostrou-se orgulhoso pela exibição dos estudantes frente ao Portimonense.

Análise: "Foi uma vitória justa, num jogo controlado por nós, em que poderíamos ter feito mais golos. A boa réplica do Portimonense só valoriza a nossa vitória. Os jogadores da Académica foram fantásticos e estão de parabéns, pois esta vitória é inteiramente deles. Quero destacar a qualidade dos jogadores, que acreditam, trabalham exaustivamente e percebem cada vez melhor as ideias do treinador. Estamos a construir uma Académica vitoriosa e com boas perspetivas para o futuro. Ainda hoje, depois de levarmos um soco no estômago [empate do Portimonense], os jogadores acreditaram e deram a volta."

Objetivo: "Este período [de três vitórias seguidas] não é obra do acaso. A equipa sempre trabalhou e acreditou no que faz diariamente, apesar do início de época complicado. O nosso objetivo agora é recuperar na tabela classificativa [da II Liga]."