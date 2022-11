Casa Pia segue na Taça de Portugal com triunfo tranquilo sobre Valadares Gaia

A festa do Casa Pia diante do Valadares Gaia

O Casa Pia, da Liga Bwin, venceu esta quarta-feira em casa o Valadares Gaia, do Campeonato de Portugal, por 2-0, num encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal resolvido, com muita tranquilidade, na primeira parte.

Os brasileiros Rafael Martins, aos 26 minutos, e Anderson Cordeiro, aos 31, apontaram os tentos da formação que está a surpreender na elite do futebol português, diante de um adversário que representa o quarto escalão, figurando na sexta posição da Série B.

O Casa Pia avança, assim, rumo aos oitavos de final, juntando-se a Arouca, FC Porto e Famalicão, da I Liga, Académico de Viseu, Leixões e Nacional, da II Liga, Lank Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal, da Liga 3, e Rabo de Peixe e Beira-Mar, do Campeonato de Portugal.

Num Estádio Nacional muito pouco preenchido de espetadores, o Casa Pia, como seria de esperar, teve domínio total, mesmo com algumas mudanças na equipa habitual e, nos minutos iniciais, somou várias ocasiões, com destaque para Afonso Taira (17 e 20).

A superioridade dos gansos efetivou-se rapidamente, num disparo potente de Rafael Martins, aos 26 minutos, com poucas hipóteses de defesa, numa assistência de Cuca, uma das novidades nos lisboetas e que, aos 31, somaria novo passe para golo.

Ambos pela primeira vez titulares nesta temporada, o cabo-verdiano assistiu Anderson Cordeiro, que surgiu em zona frontal, no limite do fora de jogo, rodou rumo à baliza, rematou longe do alcance de Pedro Carvalho e dedicou o tento ao lesionado Léo Natel.

Com uma vantagem confortável, e o Valadares Gaia longe de incomodar João Bravim, o guarda-redes hoje titular no Casa Pia, a turma de Filipe Martins geriu na segunda parte o resultado, num ritmo baixo, que permitiu aos nortenhos ter um pouco mais de bola.

No entanto, a equipa do Valadares Gaia nunca foi capaz de se superiorizar à coesão do Casa Pia no momento defensivo, uma valência que têm demonstrado na I Liga diversas vezes, e o resultado da primeira parte permaneceu inalterado na etapa complementar.