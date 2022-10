Campo da Mata foi aprovado e vai acolher a receção do Caldas ao Benfica

Inicialmente, a Polícia de Segurança Pública (PSP) levantou algumas questões, sobretudo de segurança, mas depois de exigir algumas alterações no recinto, acabou por dar luz verde à realização do encontro.

Decisão tomada: o Caldas vai mesmo receber o Benfica em casa, no Campo da Mata, no sábado (às 20h45, na RTP1), em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Inicialmente, a Polícia de Segurança Pública (PSP) levantou algumas questões, sobretudo de segurança, mas depois de exigir algumas alterações no recinto, acabou por dar luz verde à realização do encontro, como tanto desejava a Direção do Caldas.

Neste processo, o emblema da Liga 3 viu-se obrigado a proceder à alteração do relvado, de forma a ter as condições necessárias para receber o clube da Liga Bwin. Face a essa alteração, o plantel comandado por José Vala teve de solicitar a inversão da ordem do jogo com o Alverca, tendo assim visitado o terreno do adversário (0-0) na última sexta-feira, no jogo da série B da Liga 3.

Além disso, a troca do relvado obrigou o clube a preparar o encontro no campo sintético utilizado pelos escalões de formação. Esforços necessários para um bem maior, uma vez que realizar o jogo em casa permite averbar uma quantia significativa de receitas, somando o valor dos bilhetes mais a transmissão do jogo em sinal aberto.

Leia também Vídeos Adeptos do FC Porto fazem a festa na Alemanha a poucas horas do início do jogo A cerca de quatro horas do início do encontro entre Bayer Leverkusen e FC Porto, os adeptos dos azuis e brancos já faziam a festa na Alemanha. Cânticos e otimismo para o encontro da quarta ronda da Champions.

Ontem, antes de se saber a decisão, o Benfica emitiu um comunicado, onde fez um breve esclarecimento aos adeptos que pretendem assistir ao jogo, alegando que os bilhetes serão postos à venda assim que ficasse tudo resolvido. Tendo em conta que a decisão está tomada, os bilhetes devem ser colocados à venda hoje.