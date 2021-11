Caldas sonha repetir conto de fadas de 2018 na Taça: "Trocava subidas de divisão..."

Formação caldense foi, há cinco épocas, semifinalista da prova rainha do futebol português. Na Mata, há quem recorde com carinho a caminhada e deseje voltar a percorrê-la

Na temporada 2017/18, o Caldas, que militava no terceiro escalão, foi a grande surpresa da Taça de Portugal ao atingir as meias-finais da competição e, esta época, sonha reeditar a caminhada histórica na prova rainha portuguesa.

Na próxima eliminatória, agendada para o dia 21, a formação de Caldas da Rainha recebe o primodivisionário Belenenses SAD e para João Rodrigues, que leva cinco golos na Taça de Portugal e é um dos dois melhores marcadores da prova, será um jogo especial por se tratar da ex-equipa.

"Vou encarar a partida com a mesma importância de outras, mas um pouco mais empolgado por ser contra amigos e ex-colegas de equipa", conta o avançado do Caldas, que na época 2018/19 jogou pela equipa de sub-23 da Belenenses SAD e fez a estreia pela equipa principal na I Liga, por empréstimo do Leixões, clube com o qual manteve um vínculo de três temporadas.

O jogador conta que o trajeto do Caldas foi um tema de conversa recorrente nos balneários onde passou e mostrou-se confiante de que o clube poderá repetir novo feito histórico.

"Se pudesse repetir um momento, seria a caminhada na Taça de Portugal", confessa o avançado, de 27 anos, que regressou na última temporada ao clube de Caldas da Rainha e que é um dos jogadores mais "queridos" da massa associativa.

O mesmo sentimento é partilhado por Diogo Clemente, que foi um dos jogadores que beneficiou daquela temporada e mais tarde representou Oliveirense e Arouca, na II Liga, e Estrela da Amadora, no Campeonato de Portugal.

Ainda assim, o lateral jamais esqueceu a equipa do "coração". "Trocava as minhas subidas de divisão para viver novamente o que vivemos naquela época", reitera o futebolista, de 26 anos, que na última temporada festejou a subida à I Liga pelo Arouca, pelo qual jogou na primeira metade da época, antes de rumar ao Estrela da Amadora, clube onde terminou a temporada e que ajudou a subir à II Liga.

Todavia, apesar da enorme visibilidade que ganharam com a campanha na Taça de Portugal, existiram jogadores que resistiram às propostas e permaneceram no clube de sempre.

"Houve propostas de clubes que competiam no mesmo escalão do que o Caldas, e mesmo que oferecessem condições financeiramente melhores, não conseguia imaginar jogar contra o meu clube do coração", justifica Thomas Militão, que enverga a braçadeira de capitão e contabiliza mais de duas décadas ao serviço do Caldas SC, as últimas 10 na equipa sénior.

Ainda que considere uma tarefa "muito complicada", o defesa sonha com a realização de novo trajeto histórico. "Temos hoje jogadores que escolhem o Caldas pelo percurso que o clube fez na Taça de Portugal ", sustenta o líder de balneário, acrescentando que o espírito de grupo foi e continua a ser decisivo no emblema caldense.

"Naquela temporada, tínhamos sete jogadores no plantel que andaram na mesma escola em simultâneo", recorda, destacando que o Caldas é um clube "diferente" pelo facto de grande parte dos atletas serem de uma área geográfica muito próxima e se conhecerem desde muitos jovens.

Mais contido é o técnico José Vala, que ainda permanece à frente da equipa. "Todos os anos nos lembramos dessa época e isso não nos tem sido favorável. Na época seguinte, fomos eliminados na segunda eliminatória e os jogadores estavam desolados no balneário por se lembrarem do que tinham vivido e do desejo de voltar a viver algo semelhante", recorda, lembrando que, por vezes, aquela época se torna prejudicial para o plantel, uma vez que coloca pressão acrescida no que considera ser um feito "muito difícil de repetir".

O técnico, de 49 anos, elenca a "qualidade da equipa", a "motivação de jogar a Taça de Portugal" e o apoio no campo da Mata como as principais "armas" para discutir o jogo diante do Belenenses SAD, contudo, destaca o facto de Filipe Cândido, recentemente anunciado como técnico da formação lisboeta, ser um profundo conhecedor da equipa do Caldas.

"Já nos enfrentámos várias vezes nos campeonatos nacionais e conhece bem os nossos jogadores e a nossa forma de jogar", aponta.

Na temporada 2017/2018, o Caldas eliminou Lourinhanense, Olímpico de Montijo, Cesarense, Arouca, Académica, Farense, acabando por cair diante do Desportivo de Aves, que viria a erguer o troféu nessa época.