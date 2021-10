Braga goleia modesto Moitense em dia de festa da Taça no Barreiro

Adeptos invadiram o Estádio Alfredo da Silva, casa emprestada no Barreiro, com cerca de 5.000 mil espetadores.

O Braga assegurou este domingo a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, após cumprir o seu amplo favoritismo com uma goleada por 5-0, na visita ao Moitense, da I Divisão distrital de Setúbal.

Com seis alterações em relação ao onze que empatou com o Boavista, no último encontro da Liga Bwin, o técnico dos bracarenses, Carlos Carvalhal, mexeu em todos os setores, exceto no tridente ofensivo, composto por Iuri Medeiros, Galeno e Mário González.

Sinal de que os visitantes não pretendiam facilitar frente a um adversário modesto, que desde 2003 não disputava a prova rainha do futebol português, motivo pelo qual os seus adeptos invadiram o Estádio Alfredo da Silva, casa emprestada no Barreiro, com cerca de 5.000 mil espetadores a lotar a bancada central e a obrigar a PSP a determinar a abertura da bancada superior.

Em ambiente de grande festa, os adeptos do Moitense foram celebrando efusivamente as intervenções defensivas da sua equipa e do guarda-redes Pedro Fortes, que, numa primeira parte de sentido único, adiaram o primeiro golo do Sporting de Braga até aos 40 minutos, quando Mario González, de cabeça, correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Yan Couto.

O único lance de perigo do Moitense aconteceu logo a abrir a segunda parte, quando Leonardo Leiró obrigou Tiago Sá a arrojar-se ao relvado e a defender o seu remate para canto, aproveitando a entrada apática dos visitantes nesse período.

Serviu de alerta e os arsenalistas voltaram a instalar-se no meio-campo contrário, acabando por ampliar para 2-0, na sequência de um canto, no qual Mario González desviou no primeiro poste para a entrada vitoriosa de Bruno Bruno Rodrigues (54) no lado oposto.

Com a parte mais difícil resolvida, o Sporting de Braga partiu com tranquilidade em busca de um resultado mais volumoso, e a dupla entrada aos 60 minutos fabricou o 3-0, com Vitinha a aproveitar uma saída em falso do guarda-redes do Moitense, fora da área, para oferecer a Roger (81), de cabeça, o seu primeiro golo pela equipa sénior.

O dia era de festa e, por isso, os adeptos do Moitense reconheceram e aplaudiram a proeza do jovem, de apenas 15 anos, mas nessa altura, certamente, já não contavam com um resultado tão desnivelado, que se desenhou após Vitinha (83 e 89) aproveitar uma má receção de Pedro Fortes, primeiro, e um ressalto infeliz, depois, que o isolou frente ao guardião da Moita.

Equipas:

- Moitense: Pedro Fortes, Rosito Carvalho (Sam Nmoruka, 60), Chainho, Mário Costa, Lampreia, Rafa Matos (Tiaguinho, 74), Gui Marques (David Silva, 68), Laurindo (Tomás Alves, 68), Leonardo Leiró, Patrick e Maia.

(Suplentes: Diogo Labêgo, Chainho, Tomás Alves, Martim Varela, David Silva, Tiaguinho e Pedro Reis).

Treinador: David Nogueira.

- Sporting de Braga: Tiago Sá (Lucas Hornicek, 84), Yan Couto, Tormena, Bruno Rodrigues, Francisco Moura, Lucas Mineiro, André Horta (Roger, 60), Chiquinho, Iuri Medeiros, Galeno e Mario González (Vitinha, 60).

(Suplentes: Lucas Hirnicek, Diogo Leite, Gorby Baptiste, Fabiano, Roger, André Castro e Vitinha).

Treinador: Carlos Carvalhal.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mário Costa (57) e Vitinha (90+1).

Assistência: cerca de 5.000 espectadores.