Bilhetes à venda no site da FPF para a final da Taça de Portugal estão esgotados

Ingressos poderão apenas ser adquiridos nas bilheteiras de Braga e FC Porto

Os ingressos colocados à venda na bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol para a final da Taça de Portugal, a disputar-se entre Braga e FC Porto, no Jamor, estão esgotados, anunciou na manhã desta terça-feira o organismo.

A venda de bilhetes no site iniciou-se às 10h00, sendo que houve quem tivesse entrado a essa hora e de imediato se deparasse com a previsão de uma hora de espera. No máximo, cada pessoa podia comprar quatro ingressos.

Os bilhetes podem agora apenas ser adquiridos nas bilheteiras de Braga e FC Porto, ao preço de 35€ (categoria 1), 25€ (categoria 2) e 20€ (categoria 3).