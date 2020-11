"Benfica? Quem sabe se não aparecemos no jornal no dia seguinte"

O extremo Ismael é o melhor marcador do Paredes com quatro golos, em oito jogos e assume que a maior arma para a receção de sábado ao Benfica para a Taça será "a motivação e organização", embora admita: "um por cento é a nossa percentagem de sucesso".

O duelo contra o Benfica, marcado para sábado, será o segundo na história do Paredes contra as águias, mas o primeiro desafio diante de um grande para os jogadores que compõem o plantel dos nortenhos, que está no segundo lugar da Série C do Campeonato de Portugal.

Ismael, que tem sido um dos principais destaques da equipa orientada por Eurico Couto, com quatro golos em oito jogos, revelou qual a estratégia para tentar uma gracinha contra o Benfica, clube do qual até é fã, e que por isso encara "como um jogo especial". "A motivação e organização será sempre a nossa maior arma, pois não temos nada a perder e tudo o que possamos fazer vai ser positivo", referiu, acrescentando: "Possivelmente, mais ninguém terá uma oportunidade destas, é aproveitar, isto é um sonho. Todos ambicionam sempre jogar contra um grande e são estes jogos que os jogadores devem aproveitar para quem sabe aparecer no jornal, no dia a seguir", vincou, reconhecendo que as hipóteses de sucesso "rondam o um por cento".

Sobre a forma como o plantel reagiu ao sorteio, os adjetivos são poucos. "Toda a gente ficou entusiasmada. Esse até é um sentimento um bocado curto para descrever reação que o grupo teve", recordou.