"Benfica? O treinador deu-me o colete e sorriu como quem diz tens de ser tu"

Há 13 anos, o avançado Reguila provocou uma explosão de alegria dos adeptos, ao marcar o primeiro golo do triunfo sobre o Benfica.

Reguila é uma das referências do Trofense, cujo carisma permanece na memória dos adeptos do clube, sobretudo por ter aberto o caminho da vitória sobre o Benfica (2-0), no primeiro embate entre os dois emblemas, em 2008/09.

"Foi uma noite mítica. Todos sabiam da simpatia que nutro pelo Benfica mas tinha de ajudar o Trofense e, quando rematei, fi-lo com uma enorme fé que ia dar em golo", explicou o ex-atacante, recordando ainda: "Foi numa noite inesquecível, até por algumas situações que antecederam o jogo. Eu não estava a jogar, os avançados eram o Lipatin e o Edu Souza, mas estavam lesionados, e eu era a única alternativa. No sábado, quando o Tulipa [treinador] me veio dar o colete esboçou um sorriso como quem diz tens de ser tu. Eu estava à espera de uma oportunidade e aproveitei-a", frisou.

O Trofense, agora na Liga SABSEG, recebe o Benfica a partir das 20h15 deste sábado, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.