Triunfo em casa do Varzim por dois golos sem resposta. Médio argentino voltou ao onze e marcou.

O Benfica apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer em casa do Varzim por 2-0, em triunfo com golos de Grimaldo e de Enzo Fernández.

Frente à equipa que na ronda anterior, a de estreia das equipas da primeira divisão na presente edição da prova, eliminou o Sporting, o Benfica cedo se adiantou no marcador, aos quatro minutos, através do espanhol Grimaldo, na cobrança de um livre direto, tendo Enzo Fernández, recém-sagrado campeão do mundo pela Argentina, ampliado a vantagem, aos 78.

Com este triunfo, o Benfica juntou-se ao Famalicão, que se desembaraçou do Leixões, da II Liga, na fase seguinte da prova, com os encarnado' a deslocarem-se nos quartos de final a casa do vencedor do dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Veja o resumo do jogo: