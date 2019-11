"Benfica? De motivação não precisamos, mas um prémio era sempre bem-vindo"

Plantel do Vizela prepara com afinco o encontro com o Benfica

Jogadores do Vizela acreditam que podem surpreender o campeão nacional na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os jogadores do Vizela pretendem "desfrutar" do jogo deste sábado, com o Benfica, da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, mas não vão descurar "a procura de um bom resultado". Os atletas do emblema vizelense, que militam na Série A do Campeonato Portugal, lembram que nestes jogos "a motivação está em alta", e querem dar sequência aos bons resultados ao campeonato que lideram.

"Nestes jogos da Taça temos de desfrutar do momento, mas entrar sérios, dar o nosso melhor, para conseguirmos um bom resultado", partilhou com a agência Lusa, Landinho, médio da formação minhota.

O jogador confessou que no plantel "todos querem jogar estes jogos", mas garantiu que, tal como nas partidas do campeonato, "é preciso mostrar trabalho para ser escolhido pelo treinador". "É uma motivação [defrontar o Benfica], porque num dia estamos a vê-los na televisão e agora vamos jogar contra eles. Temos de aproveitar ao máximo e fazer o que temos feito nas partidas do campeonato", disse Landinho.

No plantel do Vizela, são poucos os atletas que já tiveram oportunidade de defrontar o Benfica na carreira, e, por isso, cabe também aos mais experiente do grupo passar uma mensagem de tranquilidade. "É sempre preciso passar tranquilidade, mas também responsabilidade. Nestes jogos grandes nem todos têm confiança necessária, e tento fazê-los perceber essa dimensão, para que possamos evoluir", disse Tarcísio, experiente médio brasileiro, de 33 anos.

Mesmo partilhando a ambição de "ganhar e seguir em frente na competição", Tarcísio reconhece as dificuldades que o Benfica vai impor ao Vizela, revelando a postura para as contornar. "Temos de ter cabeça no lugar e respeitar a tática do treinador. Não vai ser fácil aguentar o tempo todo, mas enquanto o conseguirmos vamos dar tudo", disse o médio brasileiro.

A ideia foi partilhada pelo avançado André Soares, de 29 anos, que acredita que o Vizela pode "surpreender o Benfica". "Se não formos nós a acreditar, ninguém vai fazê-lo por nós. Temos noção da nossa qualidade e onde podemos chegar. É um jogo onde as coisas podem correr bem. Andamos no futebol para defrontar as grandes equipas", disse o atacante, que passou pela formação do Benfica.

André Soares, um dos melhores marcadores da equipa, com cinco golos, lamenta "não ter conseguido aproveitar a oportunidade" que teve quando passou pelos encarnados, e não acredita que o adversário de sábado lhe dará, agora, uma atenção especial. "Acho que vão estar atentos a todos, porque o coletivo é sempre o mais importante. Claro que vou tentar marcar, se tiver essa oportunidade, mas o que interessa é conseguir vencer", disse o avançado.

Apesar dessa motivação, o plantel já sabe que o presidente do clube não prometeu prémio especial em caso de sucesso, algo que, em tom bem-disposto, André Soares discordou. "De motivação não precisamos, mas um prémio era sempre bem-vindo", gracejou o avançado.