Benfica antecipou obras no Paredes: balneários, sistema de iluminação e relvado

Os balneários são inaugurados de manhã e o sistema de iluminação estreado à noite

Se fosse permitido público nas bancadas, certamente, haveria enchente, hoje, no complexo desportivo de Paredes. Mesmo assim, haverá festa que ficará registada na história desta nova estrutura camarária. A receção ao Benfica fez acelerar a construção de balneários, do sistema de iluminação e melhoria do relvado.

A conclusão destas obras estava planeada para mais tarde, mas o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal pôs o Benfica em direção a Paredes. E o único local certo para o receber é o complexo desportivo, cujas infraestruturas descritas serão inauguradas hoje de manhã, pelo presidente da autarquia Alexandre Almeida, na companhia do líder do clube, Pedro Silva.

A possibilidade de usufruir já deste conjunto de instalações constitui uma "vitória" para Eurico Couto, que, assim, terá melhores condições para preparar os desafios da Série C do Campeonato de Portugal.

O Paredes está em terceiro lugar, com três vitórias, um empate e duas derrotas, e paira no ar o sonho da subida à II Liga. O que será um grande feito para um plantel com 21 jogadores, e só o avançado Suleiman Yaro está impossibilitado de ser convocado, por estar lesionado.