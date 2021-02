A tarja foi colocada no dia seguinte à polémica envolvendo a arbitragem de Luís Godinho - e do VAR, Hugo Miguel - no Braga-FC Porto, das meias-finais da Taça de Portugal

Uma tarja, com a inscrição "Basta de ladrões" foi colocada na estrada do estádio onde treinam os árbitros da AF Porto, na Maia. Um episódio a juntar a outros desde a polémica envolvendo a arbitragem de Luís Godinho - e do VAR, Hugo Miguel - no Braga-FC Porto, das meias-finais da Taça de Portugal.