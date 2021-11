Banza assustou no Alverca-Famalicão, mas nem precisou de ida ao hospital

Simon Banza cai de forma arrepiante no Alverca - Famalicão

Avançado caiu e terá perdido os sentidos. Entrou na ambulância, mas acabou junto ao autocarro da equipa, já em perfeitas condições

O Alverca - Famalicão, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, ficou marcado por uma lesão arrepiante. Simon Banza terá mesmo perdido os sentidos, mas tudo não passou de um grande susto.

Já nos últimos minutos, a disputar uma bola, o avançado do Famalicão, que voltou a marcar, caiu de forma arrepiante. Gerou-se uma onda de preocupação - os colegas e os adversários rodearam Banza, num abraço coletivo e solidário que fez lembrar aquilo que aconteceu com Eriksen -, o jogador terá perdido os sentidos, sendo assistido no relvado durante uma dezena de minutos, praticamente.

Banza foi, então, levado de maca para a ambulância, já consciente. A ambulância saiu da zona do relvado, mas não chegou a ir para o hospital, tendo o atleta saído ao pé do autocarro do Famalicão, já em boas condições.