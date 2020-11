Bancada em Paredes com demasiada gente? Saiba o que diz o protocolo

Uma centena de pessoas permitida nos jogos entre equipas do Campeonato de Portugal e escalões profissionais.

Imagens televisivas do encontro entre Paredes e Benfica deram a sensação de estarem demasiados pessoas no recinto do clube do terceiro escalão português. O assunto rapidamente chegou às redes sociais, mas, ao que O JOGO apurou, trata-se de ilusão de ótica.

Nos encontros da Taça de Portugal, entre clubes dos dois campeonatos profissionais e do Campeonato de Portugal, como é o caso, foi adaptado o protocolo da Liga, que permite uma centena de pessoas no encontro, todas relacionadas com a organização e staff dos clubes.