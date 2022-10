B SAD vence com clareza em Joane e segue em frente na Taça de Portugal

Redação com Lusa

O 15.º classificado da II Liga impôs a sua superioridade com golos de Kikas e Tiago Lopes, não permitindo grandes veleidades a uma digna, mas frágil equipa do Joane.

A BSAD qualificou-se este sábado com naturalidade para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer por 3-0 no reduto do Joane, equipa dos campeonatos distritais de Braga.

O 15.º classificado da II Liga impôs a sua superioridade com golos de Kikas (21 minutos, de penálti, e 66) e Tiago Lopes (71), não permitindo grandes veleidades a uma digna, mas frágil equipa do Joane, que milita na série B do Pro-Nacional da Associação de Braga.

O jogo começou equilibrado, com ligeiro ascendente dos visitantes, que o materializaram aos 21 minutos, numa grande penalidade convertida por Kikas, após mão de Orlando na área.

No minuto seguinte, a B SAD esteve perto do segundo, mas Parauta, com uma grande defesa, negou o golo a Diogo Tavares.

A equipa da casa, fortemente apoiada pelo seu público, teve depois uma boa reação e quase empatou, aos 27 minutos, valendo à turma de Nandinho um corte providencial de Diogo Tavares.

O guarda-redes do Joane voltou a estar em evidência ao impedir novo golo à B SAD, parando com o pé um remate de Chico (38 minutos).

No segundo tempo, o domínio lisboeta acentuou-se e, mesmo sem forçar muito, engrossou o marcador.

Kikas, com um remate de fora da área mais em jeito do que em força fez o segundo (66 minutos) e Tiago Lopes, pouco depois de ter rendido o autor do bis, sentenciou o marcador.

Até ao final, foi sempre a B SAD a estar mais perto de fazer mais golos do que o Joane de reduzir.