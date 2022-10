B SAD confirma favoritismo e elimina Olhanense

Redação com Lusa

BSAD aproveita erros do Olhanense e segue em frente na Taça de Portugal

A BSAD, da II Liga SABSEG, confirmou o favoritismo na terceira eliminatória da Taça de Portugal e venceu no terreno do Olhanense por 2-0, aproveitando os erros defensivos da equipa do Campeonato de Portugal.

No Estádio José Arcanjo, em Olhão, Jefferson Souza, aos 15 minutos, e Tiago Lopes (52) marcaram na sequência de falhas clamorosas do setor defensivo dos locais, colocando os azuis, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, na quarta ronda da prova.

Olhanense - BSAD, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Jefferson, 15 minutos.

0-2, Tiago Lopes, 52.

Olhanense: Tiago Maia, Hugo Aubourg, Gabriel Passos, Rodrigo Dantas, Cláudio Major (Mamadu Lamba, 83), Edson, Fredrick Agyemang (Freddy, 83), Jair, João Victor (Sanchez, 78), Fabrício Moreno (Tiago Baptista, 83) e Brooklyn (Amessan, 71).

(Suplentes: Rafael, Tirso, Tiago Baptista, Mamadu Lamba, Pepê, Sanchez, Ricardo, Amessan e Freddy).

Treinador: Jorge Viegas

B SAD: Dylan Silva, Diogo Tavares, Danny Henriques, Nuno Tomás, Martim Coxixo (Henrique, 78), Braima Sambu (Rúben Oliveira, 46), Tembeng, Chico Teixeira (Saramago, 65), Tomás Castro (Kikas, 83), Jefferson Souza (Edgar Pacheco, 46) e Tiago Lopes.

(Suplentes: Álvaro Ramalho, Henrique, Saramago, Rúben Oliveira, Edgar Pacheco, Boni e Kikas).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Maia (24), Jorge Viegas, treinador do Olhanense (24), Jair (26), Jefferson (43), Tomás Castro (64), Fredrick Agyemang (76), Rúben Oliveira (85) e Edson (85).