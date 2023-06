As últimas finais entre Braga e FC Porto têm Liga Europa como exceção

Últimas quatro decisões entre azuis e arsenalistas tiveram três triunfos minhotos.

Braga e FC Porto proporcionam uma sensação de déja-vu, de dois velhos conhecidos que se têm defrontado, nos últimos anos, na decisão de alguns troféus com tradição favorável... aos bracarenses.

Senão vejamos: em 2019/20, um golo de Ricardo Horta, nos derradeiros segundos de uma final disputada na Pedreira, deu a segunda Taça da Liga aos minhotos. Recuando a fita um pouco mais atrás, em 2015/16, houve encontro marcado no Jamor entre nortenhos e o Braga de Paulo Fonseca colocou uma mão no troféu, quando se viu a ganhar por 2-0, vantagem anulada por um bis de André Silva. Houve horas extra e foi preciso ir aos penáltis, onde o Braga exorcizou o fantasma de um filme semelhante que tinha ocorrido na época anterior, perante o Sporting (com contornos de tristeza), mas que naquela tarde de 2016 se transformou na segunda prova rainha para o museu dos guerreiros do Minho.

Como não há duas sem três, a 13 de abril de 2013 outra final, de novo da Taça da Liga, entre os mesmos protagonistas. Alan, de penálti, resolveu. Uma vingança servida em três pratos da final da Liga Europa, em 2011, decisão inédita entre duas equipas portuguesas numa prova europeia, que pendeu para o FC Porto (1-0).

Baralhando e voltando a dar, Sérgio Conceição tem seis Taças em Portugal (duas Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga), mas sempre que apanhou o Braga em finais saiu com a medalha de prata ao peito. No entanto, o dragão, que procura a segunda prova rainha consecutiva (ganhou ao Tondela, em 2021/22), também sabe que em 2022/23 não perdeu frente ao Braga. Goleada por 4-1 logo à oitava jornada do campeonato e empate, sem golos, no Municipal arsenalista, na segunda volta da I Liga. Aliás, este Braga conseguiu não perder com nenhum dos grandes em casa (bateu o Benfica por 3-0 e empatou contra o Sporting a três bolas), mas foi um desastre fora. Além do 4-1 no Dragão, saiu vergado a dois 5-0 em Alvalade, um deles para a Taça da Liga, e teve confronto mais equilibrado, na Luz (desaire por 1-0). Tendências para quebrar (ou confirmar) no palco de todos os sonhos.

Quanto à produção das duas equipas em 2022/23, o FC Porto abriu a temporada ao ganhar a Supertaça, em janeiro levou a Taça da Liga, mas faltou ser mais consistente no campeonato, que fugiu para o Benfica. O Braga conseguiu uma importantíssima qualificação para a Liga dos Campeões, mas ficou-se pela fase de grupos da Liga Europa; na Conference League foi presa fácil para a Fiorentina e na Taça da Liga caiu nos "quartos" aos pés dos tais 5-0 sofridos em Alvalade.