As reações ao sorteio da Taça: "Benfica não era o que pretendíamos"

Luisão (Benfica), Diogo Godinho (Vizela) e João Pinto (FC Porto) antecipam duelos da prova-rainha, sorteada esta segunda-feira

O ex-futebolista e atual diretor para as relações internacionais do Benfica, Luisão, considerou que a visita ao Vizela, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, será "difícil", mas espera "uma festa bonita".

O Benfica, que detém o recorde de títulos na Taça de Portugal (26) e divide a liderança da I Liga com o FC Porto, vai disputar a presença nos oitavos de final no terreno do Vizela, primeiro classificado da Série A do Campeonato de Portugal (CP). "O Vizela tem feito um excelente campeonato. Será um jogo importante e uma festa bonita. O caminho ainda é longo e temos um adversário muito difícil pela frente", analisou.

No rescaldo do sorteio, que se realizou na Cidade do Futebol, em Oeiras, Luisão recordou um jogo com o Vizela, na temporada 2016/17, para a Taça da Liga, na Luz (vitória dos encarnados por 4-0), e realçou a "boa ligação" entre os dois clubes. "Lembro-me de um jogo na Luz, para a Taça da Liga. Vamos agora retribuir a cortesia. A ligação dos dois clubes é boa", disse.

O presidente da SAD do Vizela, Diogo Godinho, sublinhou que o Benfica não era o adversário pretendido, mas acredita que o encontro irá ser "uma festa muito bonita". "Não era o adversário que pretendíamos. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas tudo faremos para criar problemas ao Benfica. Vai ser uma festa muito bonita e acredito que vamos orgulhar todos os vizelenses", expressou.

Diogo Godinho confirmou que foi feito "um grande investimento" e que o estádio do Vizela estará apto para acolher o duelo com as 'águias', no qual os vizelenses querem surpreender.

"Fizemos um grande investimento. O jogo pode ser em Vizela e tenho muito orgulho que seja em Vizela. Obviamente queremos passar, muitas vezes há surpresas. O Vizela nunca parte derrotado, é sempre para ganhar", sublinhou.

Não Perca Rio Ave "Não quero saber do dinheiro, ofereceram-me 2,5 milhões de euros" Mehdi Taremi, avançado iraniano do Rio Ave, tem sido uma das revelações nas primeiras jornadas do campeonato português. Recusou 2,5 milhões de euros por época para apostar tudo em Portugal

O FC Porto, finalista vencido da última edição da prova, que conquistou 16 vezes, recebe a formação setubalense nos 16 avos de final da Taça, cujos jogos estão agendados para o fim de semana de 24 de novembro.

O representante dos 'dragões', João Pinto, afirmou que o Vitória de Setúbal será um adversário difícil, mas destacou a ambição dos 'dragões' em chegar "o mais longe possível" e ganhar todas as provas.

"Penso que irá ser uma eliminatória difícil. Em todas as provas que o FC Porto entra é para ir o mais longe possível e ganhá-las, respeitando os adversários da mesma forma. Vamos com uma crença muito grande para passar à fase seguinte", afirmou.

Apesar de o adversário ser da I Liga, João Pinto confessou que na Taça de Portugal não há equipas "mais fáceis", destacando a importância de jogar no estádio do Dragão.

"Jogar em casa é importante, contra uma equipa da I Liga que tem história na Taça. Quando há sorteios, não há equipas mais fáceis, nem mais difíceis. Só um FC Porto muito bom consegue passar à fase seguinte", explicou.

Sporting de Braga e Gil Vicente protagonizam o outro embate entre equipas do principal escalão, enquanto o Alverca, do CP e que eliminou o Sporting, detentor do troféu, vai visitar o Rio Ave.