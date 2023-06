Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Artur Jorge, pelo Braga, estreia-se em finais contra Sérgio Conceição, que já esteve numa dezena, quase todas à frente do FC Porto.

Domingo, o Jamor vai cruzar os caminhos de Sérgio Conceição e Artur Jorge em pontos diferentes das carreiras, mas que podem ser igualmente marcantes.

De um lado, o treinador do FC Porto prepara-se para a décima primeira final; do outro, o técnico do Braga estreia-se em jogos deste cariz a nível profissional - esteve na final da Taça Revelação pelo Braga, em 2020/21.