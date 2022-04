Árbitro Manuel Oliveira nomeado para o Mafra-Tondela

O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou esta segunda-feira que nomeou o árbitro Manuel Oliveira para o Mafra-Tondela, partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O jogo está marcado para esta quarta-feira, dia 20 de abril.

O Conselho de Arbitragem da FPF decidiu nomear novamente uma equipa VAR com três elementos, à semelhança do que aconteceu na primeira mão das meias-finais e do que acontecerá na final da competição.

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Marques

4.º árbitro: David Silva

VAR: Rui Oliveira

AVAR 1: João Gonçalves

AVAR 2: Luciano Maia