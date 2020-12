Após eliminar Boavista, treinador do Estoril diz o que falta para estar num patamar acima

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, comenta o triunfo sobre o Boavista na Taça de Portugal, por 2-1, e consequente apuramento para os oitavos de final.

Eficiência: "O Estoril não é uma equipa muito dominadora, mas é muito eficiente. Não somos uma equipa de criar muitas ocasiões, mas a norma é criar ocasiões boas e essa foi a diferença".

Análise: "Estávamos a ser competentes até ao intervalo, mas estávamos a ser pouco agressivos no último terço do terreno. Na primeira parte, chegámos três ou quatro vezes à área e acabámos por não ser agressivos e ter fome de golo. Na segunda parte, mudámos e os jogadores estavam famintos de golo e foram mais agressivos. Foi um jogo muito equilibrado. O Estoril demonstrou futebol com qualidade suficiente para estar um patamar acima, mas não chega um jogo. É preciso sermos regulares".

Pena não haver público: "Hoje, só foi pena não termos tido o nosso público no estádio. Teria sido uma noite espetacular. Não deixa de o ser, mas faltou o público".

Liderança na II Liga e a presença nos "oitavos" da Taça: "Damos primazia a todos os jogos. Não distinguimos provas, até gostamos de ter jogos de três em três ou quatro em quatro dias. Permite uma maior rotação e manter toda a gente "viva". Queremos continuar a dinamizar isso e quem vai a jogo é capaz de o fazer da melhor forma. Sempre foi muito claro desde o primeiro dia que não conseguimos controlar os resultados e sim a nossa forma de estar em campo. Focámo-nos no processo e não no resultado. A partir daí, os resultados são uma consequência. Temos sido felizes, com resultados que nos trazem aos "oitavos" da Taça e ao primeiro lugar da Liga."