"Anadia vai ser uma equipa atrevida e que não se vai acanhar por jogar contra o FC Porto"

Treinador do Anadia promete equipa atrevida frente ao FC Porto no domingo.

O treinador do Anadia, Rui Borges, prometeu colocar em campo uma equipa atrevida, competitiva e com personalidade frente ao FC Porto, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que terá lugar no próximo domingo.

"Vamos colocar em campo uma equipa atrevida, competitiva e que não se vai acanhar ou retrair por jogar contra o campeão nacional", alegou.

Em declarações à Agência Lusa, o técnico do Anadia, que milita na Liga 3, disse estar ciente de que o FC Porto é "sempre uma equipa muito pressionante" e que "dificulta muito a vida aos seus adversários", no entanto, acredita "na qualidade e personalidade" dos seus jogadores.

"Nós também vamos ter os nossos momentos de qualidade, os nossos momentos com bola e criar as nossas situações. Sabemos que é muito difícil, mas vamos tentar mostrar que os nossos jogadores têm qualidade e que não têm medo de ter a bola", acrescentou.

Rui Borges avançou que irá apresentar uma equipa "não muito diferente do habitual", embora com "um ou outro ajuste".

"Não faz sentido alterar tudo, por ser contra um adversário de outros patamares. É um jogo especial, diferente, mas não terá alterações significativas", revelou.

À Lusa destacou ainda a juventude e a consequente irreverência da sua equipa, que possui "grande qualidade técnica".

"Espero que a linha mais avançada esteja inspirada e possa criar desequilíbrios. Espero que consiga criar situações de perigo e, de preferência, fazer golo", referiu.

Sobre a partida de domingo, o capitão do Anadia, Fausto Lourenço, garantiu que o pensamento da equipa é sempre o mesmo: entrar para ganhar, mesmo sabendo que do outro lado "está um adversário que dispensa apresentações".

"Este jogo é muito importante, uma vez que é uma montra para os jogadores, para o plantel e para a equipa técnica. É uma montra também para a cidade de Anadia e o premiar do investimento que o município faz no desporto, neste caso no futebol", sustentou Fausto Lourenço, que jogou três anos e meio nas formações do FC Porto.

Já o presidente da SAD do Anadia FC, Akira Nakamura, deixou a promessa da sua equipa "tudo fazer" para proporcionar um bom jogo e "honrar a população de Anadia".

"Gostava que os jogadores e o treinador não desistissem até ao fim do jogo, que mantivessem a esperança no seu coração e jogassem para os adeptos que vêm torcer por eles. Vai ser um jogo histórico para a cidade de Anadia", concluiu.

A partida entre o Anadia e o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, está agendada para as 20:45 do próximo domingo, no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, na cidade de Anadia.