Algumas curiosidades em torno da final da Taça de Portugal

Confira alguns dados curiosos sobre a final que vai opor FC Porto a Tondela, a partir das 17h15 deste domingo.

Como Oliveira e Pedroto

Sérgio Conceição é um dos três portistas que já venceram a Taça como treinador (2019/20) e jogador (1997/98). Neste caso, orientado por António Oliveira, que é outro dos ilustres deste grupo. O outro é Pedroto.



Salvador Agra na glória e na desilusão

O único jogador do Tondela que tem uma Taça de Portugal no currículo é Salvador Agra, que festejou pelo Aves em 17/18, na sua segunda final. A outra foi ao serviço do Braga (14/15), então orientado por... Sérgio Conceição. Os minhotos perderam nos penáltis frente ao Sporting e foi Agra quem desperdiçou o última grande penalidade.



De olho no registo do "Rei Artur"

Se vencer, Sérgio Conceição somará o sétimo troféu no FC Porto, tornando-se no segundo mais titulado da história do clube, atrás apenas de Artur Jorge (8). Neste momento, Conceição está empatado com José Mourinho, Jesualdo Ferreira e José Maria Pedroto. Se ganhar ao Tondela, terá depois a Supertaça para se encostar ao "Rei Artur".



Deixar o Sporting para trás

O FC Porto e o Sporting partiram para esta época empatados no número de Taças de Portugal, 17, sendo que o Benfica é quem mais venceu a prova (26). Ao eliminar os dois rivais de Lisboa, nos quartos e meias-finais, os portistas têm uma oportunidade de para se aproximarem um pouco mais dos encarnados e ultrapassarem os leões. Para isso, têm de vencer o Tondela, naturalmente, para quem este seria um triunfo inédito no palmarés.